Lombardia: domani opposizioni in Regione depositano richiesta per commissione su gestione emergenza Covid-19 (4)

- "La situazione a Bergamo è ancora lontana dall'essere normalizzata e siamo ancora molto preoccupati - ha sottolineato il consigliere Carretta di Lce - una commissione d'inchiesta, come si è già fatto per i rifiuti, è uno strumento utile per fare trasparenza per approfondire con il dovuto riserbo temi importanti, serve per fare luce su alcuni aspetti. È evidente che come Lombardia siamo stati travolti da uno tsunami, e i contagi dimostrano che non sono state attuate tutte quelle misure precauzionali che servivano, l'altro aspetto evidente è che è mancata la medicina territoriale e oggi è emersa in tutta la sua drammaticità. È una responsabilità politica perché è da tempo che diciamo che manca un pezzo del nostro sistema sanitario per essere completo, mentre molti si sono sentiti abbandonati, porto la testimonianza del senso di abbandono di molte famiglie bergamasche". Per la consigliera di Italia Viva Patrizia Baffi la commissione d'inchiesta "è un atto dovuto, lo considero un dovere da consigliere regionale eletto, che non vuole essere un tribunale per mettere sotto forca qualcuno, ci sono però alcuni passaggi che hanno evidenziato una fragilità, e noi su questi siamo chiamati a mettere in fila le cose con trasparenza, per vedere dove c'è stata la falla e dove siamo chiamati a porre rimedio. Lo spirito è sempre quello propositivo". (Rem)