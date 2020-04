Repubblica Ceca: Commissione Ue approva regime da 37 milioni di euro a Pmi per produzione di materiali sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti ceco di circa 37 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese nella produzione di prodotti per l'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea. Per la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "accelerare la produzione di prodotti rilevanti per combattere l'epidemia di coronavirus, come medicinali, attrezzature mediche e indumenti protettivi, è della massima importanza per affrontare l'attuale crisi sanitaria. Questo regime ceco fino a 37 milioni di euro incentiverà le aziende a dirigere le loro attività alla produzione di questi prodotti cruciali". La Repubblica Ceca ha notificato alla Commissione il regime a sostegno degli investimenti nella produzione di prodotti rilevanti per il coronavirus che avrà un budget iniziale di circa 11 milioni di euro e potrà essere successivamente aumentato fino a circa 37 milioni di euro. Nell'ambito del regime, che sarà aperto alle Pmi, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Il sostegno pubblico coprirà il 50 per cento dei costi ammissibili che le aziende devono sostenere per creare capacità di produzione per fabbricare prodotti rilevanti per il coronavirus. (segue) (Beb)