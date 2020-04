Repubblica Ceca: Commissione Ue approva regime da 37 milioni di euro a Pmi per produzione di materiali sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del regime è migliorare e accelerare la produzione di prodotti direttamente rilevanti per il coronavirus. Questi includono medicinali come vaccini, attrezzature ospedaliere e mediche, inclusi ventilatori, indumenti e attrezzature protettivi, nonché strumenti diagnostici. Sarà inoltre sostenuta l'acquisizione di strutture per lo smaltimento di rifiuti infetti. La Commissione ha riscontrato che il regime ceco è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto coprirà una parte dei costi di investimento necessari per la produzione dei prodotti in questione e i costi di prova di nuovi impianti di produzione. Inoltre, nell'ambito del regime, i progetti di investimento saranno completati entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. La Commissione ha pertanto concluso che il regime di aiuti contribuirà al raggiungimento di un obiettivo comune di importanza cruciale e che è necessario, appropriato e proporzionato per combattere la crisi sanitaria. (Beb)