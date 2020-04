Germania: “Faz”, allentamento restrizioni contro Covid-19 solo parziale dal 20 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In scadenza il 19 aprile prossimo, le misure contro la diffusione del coronavirus attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender, dovrebbero essere prorogate fino al 3 maggio prossimo, con un allentamento soltanto parziale dal 20 aprile. È quanto si apprende dalla bozza per le decisioni che dovrebbero essere assunte durante la teleconferenza tra il cancelliere Merkel e i primi ministri dei Laender, prevista nel primo pomeriggio di oggi. L'obiettivo è trovare una soluzione unitaria, valida per tutta la Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che afferma di aver visionato il documento, Merkel e i capi di governo dei Laender intendono discutere del possibile allentamento delle limitazioni alla vita pubblica e all'economia per il coronavirus. In base alla indiscrezioni, gli esercizi commerciali con una superficie massima di 400 metri quadrati dovrebbero essere autorizzati a riaprire dal 20 aprile, così come i concessionari di automobili, i rivenditori di biciclette, i negozi di mobili, le librerie e i fornitori di apparecchi per le telecomunicazioni. Dal 4 maggio, potrebbero tornare in attività i negozi con una superficie fino a 2.500 metri quadrati. Scuole, asili e università dovrebbero rimanere ferme per altre due settimane, ma sarà possibile effettuare prove ed esami. Della questione si occuperà la conferenza dei ministri dell'Istruzione e degli Affari culturali dei Laender, incaricata di presentare entro il 27 aprile un piano per l'apertura graduale delle scuole entro il 4 maggio. In tale prospettiva, i Laender concordando di procedere in maniera uniforme, ma adottando una gestione flessibile se necessario. (segue) (Geb)