Germania: “Faz”, allentamento restrizioni contro Covid-19 solo parziale dal 20 aprile (2)

- Le istituzioni culturali a basso rischio di infezione come musei, monumenti, mostre, ma anche zoo e parchi animali dovrebbero poter riaprire dal 20 aprile in base ai normali requisiti di igiene. Diversamente, i teatri, le sale da concerto o strutture simili con un alto rischio di contagio dovrebbero rimanere chiusi. Il governo federale sarebbe a favore di un'ulteriore chiusura delle strutture sportive, ma avrebbe suggerito che la conferenza dei ministri dello Sport dei Laender elabori una proposta sulle condizioni per la riapertura degli impianti. Intanto, rimane aperta la questione delle partite a porte chiuse per il campionato di calcio. Con riguardo ai ristoranti, il governo federale sarebbe contrario alla loro riapertura, mentre alcuni Laender sono favorevoli a una rapida riattivazione del settore della gastronomia. Intanto, le restrizioni all'ingresso in Germania dovrebbero rimanere in vigore fino al 4 maggio, così come le limitazioni dei contatti personali. L'obiettivo è continuare a monitorare il contagio e non sovraccaricare il sistema ospedaliero. In tale contesto, l'avvio dell'applicazione del governo federale “Corona-Datenspende” per monitorare la diffusione del coronavirus sarebbe previsto per la fine di aprile. Al momento, l'esecutivo sta negoziando con Apple e Google sullo sviluppo tecnico dell'applicazione. Per quanto riguarda le mascherine di protezione, il governo federale punta a una “dotazione completa” per gli ospedali e le strutture di cura e un miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. (Geb)