Tunisia: Emirati annunciano sostegno per contrastare conseguenze coronavirus

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha annunciato la disponibilità degli Emirati Arabi Uniti di sostenere la Tunisia nel contrastare le conseguenze della pandemia di coronavirus, in una conversazione telefonica con il presidente tunisino Kais Saied. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza tunisina. Durante il colloquio, i due leader hanno sottolineato le relazioni “eccellenti” tra i due paesi e da parte sua il presidente Saied ha ricordato l’importante ruolo degli Emirati a sostegno della Tunisia come dimostrato dai molti progetti di sviluppo sostenuti dal paese del Golfo nell’economia tunisina. Secondo l’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), il prodotto interno lordo della Tunisia subirà una contrazione pari al -4,3 per cento nel 2020, portando ufficialmente il paese nordafricano in recessione. Secondo le previsioni dell’istituto finanziario con sede a Washington Dc, l’economia tunisina è cresciuta dell’1,0 per cento lo scorso anno e vedrà un aumento del 4,1 a partire dal 2021. L’Fmi prevede inoltre che nel 2020 il Conto delle partite correnti salirà al -7,5 per cento dal -8,8 per cento del pil registrato lo scorso anno. Non sono invece disponibili previsioni sulla disoccupazione, stimata al 14,9 per cento nel 2019: uno dei tassi più alti della regione nordafricana.(Tut)