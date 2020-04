Serbia: ministro Politiche sociali, isolamento per due ospizi a Smederevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due case di riposo a Smederevo, nella Serbia centrale, sono stati isolate a causa della presenza di casi di coronavirus: lo ha reso noto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Zoran Djordjevic, secondo quanto riporta una nota del dicastero di Belgrado. Attualmente sono 12 le strutture sociali per adulti e anziani dove sono stati riscontrati dei casi di contagio. Gli ospiti positivi in queste strutture sono in totale 208, mentre sono 30 i casi fra il personale. Le autorità giudiziarie hanno intanto disposto la carcerazione per il direttore della casa di riposo per anziani della città di Nis. Il direttore, M.S., era stato arrestato dopo la scoperta di 135 casi di coronavirus fra gli ospiti della casa di riposo e fra 4 impiegati. Ascoltato dalla procura, il direttore ha negato ogni responsabilità per l'accaduto, precisando di aver adottato tutte le misure previste per evitare il contagio. Su richiesta della Procura, il Tribunale ha disposto 30 giorni di carcere come misura cautelare. (Seb)