Imprese: da Regione Lazio 5 milioni di euro per accordi di innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un ulteriore pezzo dell'azione che la Regione sta portando avanti ormai da tempo in campo economico con le politiche per la reindustrializzazione, per il sostegno alla ricerca e per la promozione del dialogo tra Università e impresa e per le startup", ha commentato nella nota Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione della Regione Lazio. "Grazie alla fondamentale collaborazione strategica che abbiamo impostato con il Mise, in totale negli ultimi cinque anni siamo a oltre 60 tra accordi di innovazione e contratti di sviluppo approvati nel Lazio, con un sostegno regionale di circa 26 milioni di euro, per circa 600 milioni di investimenti realizzati nel territorio regionale. Una vera e propria azione di politica industriale condotta in partenariato con l'amministrazione statale. Ma questo nostro intervento assume anche un altro significato alla luce del difficile momento che stiamo vivendo, è un altro segno che la Regione è sempre e comunque al fianco delle imprese e che non rinuncia ad aiutarle a programmare il futuro", ha concluso Orneli. (Com)