Giappone-Italia: ambasciata a Tokyo rende omaggio ai ricercatori italiani

- L’Italia punta alla crescita della partnership scientifico-tecnologica con il Giappone ed oggi, in occasione della terza Giornata della ricerca italiana nel mondo, l'ambasciata d'Italia a Tokyo vuole rendere omaggio ai ricercatori italiani, oltre 160 in Giappone, attivi in settori scientifico-tecnologici: numeri in crescita continua che hanno recentemente promosso la costituzione dell’Associazione dei ricercatori italiani in Giappone, inaugurata lo scorso novembre. Lo si legge in una nota della sede diplomatica. “In Giappone l’Italia cerca anche il suo futuro. Per questo - afferma l'ambasciatore d'Italia, Giorgio Starace - Intendiamo promuovere con ogni risorsa il primo Forum Scientifico-Tecnologico tra Italia e Giappone, con il pieno coinvolgimento della Farnesina, delle controparti governative e universitarie giapponesi, di tutte le eccellenze italiane e dei nostri dinamici ricercatori in Giappone”. Spazio, fisica nucleare, scienze dei materiali, robotica umanoide sono alcuni dei tanti settori innovativi in cui Italia e Giappone collaborano da anni. “Tra le attività promosse dall’ambasciata d’Italia a Tokyo - aggiunge Starace - ricordo il programma Japan Meets Italian Scientists teso a promuovere visite in Giappone di ricercatori italiani desiderosi di stabilire collaborazioni di lunga durata in questo paese”. Sono state inoltre quattro le edizioni dell’Italian Innovation Day sin qui svolte a Tokyo, ''iniziativa promossa e organizzata dall’ambasciata con il coinvolgimento negli anni di oltre 50 start-up e scale-up italiane, sostenute anche in termini finanziari per presentare a potenziali investitori locali, grandi aziende e gruppi industriali giapponesi, la propria offerta”, conclude l'ambasciatore. (Com)