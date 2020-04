Ue: Sassoli visita cucine Parlamento riaperte per mille pasti giornalieri a senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha visitato oggi le cucine del Parlamento europeo, appositamente riaperte per distribuire mille pasti al giorno ai senzatetto, ai bisognosi di aiuto e agli operatori della sanità che lavorano per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Lo si apprende dal Parlamento europeo. Per Sassoli è "un bell'esempio di etica pubblica". Il Parlamento ha spiegato che ieri sono stati distribuiti 500 pasti e che la distribuzione avviene grazie alla collaborazione con le associazioni: Restò du Coeur Saint Gilles, Douche Flux, Croix Rouge, Cpas Ixelles. Il Parlamento europeo metterà inoltre a disposizione alcuni veicoli per agevolare il trasporto di medici, infermieri e assistenti sociali nel tragitto verso gli ospedali e per facilitare la distribuzione dei pasti. (Beb)