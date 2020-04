Cultura: Pd Roma, Campidoglio apra subito confronto con imprese settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Casu segretario Pd Roma e Gioia Farnocchia responsabile Roma Creativa Pd Roma, in una dichiarano: "Il Campidoglio ascolti il grido di dolore delle imprese culturali e creative della Capitale e apra subito un tavolo di confronto permanente con il settore. Governo e Regione Lazio sono in prima linea per sostenere la cultura e la creatività anche il Campidoglio deve aprire gli occhi e intervenire, partendo dall'ascolto e dal confronto con i protagonisti del settore". "Il necessario lockdown - spiegano - sta mettendo a dura prova tutte le attività di Roma: cinema, teatri, imprese e lavoratori della cultura che da settimane attendono di essere ascoltati e incontrati. Solo l'Utr, l'Unione dei teatri di Roma, ha stimato per i mesi di marzo, aprile e maggio una perdita di incassi per i teatri privati di oltre 26 milioni di euro. Di fronte a tutto questo lavoratori, dipendenti, proprietari, staff e le loro famiglie restano inascoltati in un silenzio che fa da cornice ad una lenta agonia. Il Campidoglio sta chiudendo la porta in faccia a un pilastro portante della Capitale, agli oltre 40 cinema, ai teatri, alle persone che vivono per e di questo lavoro, alle migliaia di dipendenti e alle centinaia di imprese collegate: un settore vitale dell'economia cittadina che non può e non deve estinguesi nel silenzio ma deve continuare a rappresentare una risorsa strategica fondamentale per il futuro", concludono. (Com)