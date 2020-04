Finestra sul mondo: Libia, il generale Haftar subisce una serie di sconfitte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, che dal 4 aprile 2019 conduce l'offensiva contro Tripoli, ha subito una serie di sconfitte ad opera del Governo di accordo nazionale libico Gna) e, "per la prima volta da anni", è in ritirata. Lo riferisce il quotidiano "The Times", commentando che il rifiuto del cessate il fuoco proposto dalle Nazioni Unite in Libia si sta rivelando controproducente per Haftar. In diversi scontri, le forze del Gna dal primo ministro Fayez al Sarraj hanno respinto l'offensiva dell'Lna contro Zuwara e hanno riconquistato Sorman e di Sabratha. Da ieri, 14 aprile, il Gna è tornato ad aver il pieno controllo di tutta la costa ad ovest di Tripoli fino alla frontiera con la Tunisia (Sit)