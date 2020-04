Grecia: coronavirus, graduale allentamento delle misure restrittive entro il 27 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni decisione sull'allentamento delle restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus sarà annunciata prima del 27 aprile, data in cui scadono le attuali misure in Grecia. Lo ha chiarito il portavoce governativo greco, Stelios Petsas, in un punto stampa. Petsas ha spiegato che il governo di Atene è pronto a lavorare su una roadmap per il "graduale e controllato" allentamento delle misure restrittive. "Sarà un processo più complesso rispetto al lockdown, in quanto alcune persone dovranno essere convinte a rimanere a casa per una settimana aggiuntiva", ha detto. E' salito intanto a 102 il bilancio delle vittime per il coronavirus in Grecia, dopo il decesso questa notte di un'anziana ad Alessandropoli. (Gra)