Bolivia: coronavirus, Anez annuncia misure di sostegno alle imprese

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha annunciato una serie di misure economiche per contenere l’impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Tra queste, riferisce il quotidiano “El Deber”, un piano di sostengo ai salari, che consiste in prestiti agevolati per aiutare le aziende a pagare i salari dei loro lavoratori per due mesi. Anez ha anche annunciato la creazione di un fondo da 1,5 miliardi di boliviani (circa 200 milioni di euro) per fornire credito operativo a micro, piccole e medie imprese, in modo che continuino a generare lavoro. (segue) (Brb)