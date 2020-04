Bolivia: coronavirus, Anez annuncia misure di sostegno alle imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il viceministro del Tesoro, Carlos Schlink Ruiz, ha annunciato che il governo farà richiesta di crediti per oltre un miliardo di dollari ad organismi internazionali per affrontare la crisi economica derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Schlink ha specificato che una richiesta per 350 milioni di dollari verrà presentata alla Banca interamericana per lo sviluppo (Bis), che altri 300 milioni di dollari verranno chiesti al Fondo monetario internazionale (Fmi) e altrettanti alla Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf). "Dobbiamo solo decidere dove verranno investite queste risorse che ancora non sono state assegnate", ha affermato il viceministro del governo di Jeanine Anez. (segue) (Brb)