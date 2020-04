Namibia: coronavirus, presidente Geingob proroga blocco parziale attività fino al 4 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini della Namibia rimarranno chiusi e il blocco parziale delle attività imposto per contrastare la pandemia di Covid-19 resterà in vigore fino al prossimo 4 maggio. Lo ha annunciato il presidente Hage Geingob in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva. “La pandemia che affrontiamo oggi è senza precedenti, ma sono fiducioso che lavorando in modo collaborativo risponderemo in modo efficace per ridurre al minimo la diffusione del virus e riavviare le nostre attività economiche”, ha detto il capo dello Stato, che lo scorso 27 marzo ha imposto un blocco parziale delle attività fra cui quelle minerarie, che rappresentano la metà delle entrate delle esportazioni della Namibia. Nel paese si registrano attualmente solo 16 casi confermati di coronavirus. Nel tentativo di ridurre l’impatto della pandemia di Covid-19 sull’economia, la scorsa settimana il governo namibiano ha annunciato un pacchetto di stimolo economico da 8,1 miliardi di dollari namibiani (circa 478 mila dollari). (Res)