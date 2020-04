Coronavirus: altri 12 decessi in Ungheria, contagi salgono a 1.579

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 12 pazienti affetti da Covid-19 sono morti in Ungheria, mentre i nuovi contagi da coronavirus confermati nell'ultimo giorno sono 67, portando il totale a 1.579. Lo riferisce il sito del governo "koronavirus.gov.hu". Finora i morti sono stati 134 e 192 sono le persone dimesse in quanto guarite. Il totale delle persone ricoverate in ospedale e in quarantena domestica è di 13.360 unità. I test condotti presso i laboratori sono 37.326. Il principale focolaio di infezione resta Budapest (770), seguita dalle province di Pest (234) e di Feher (114). (Vap)