Imprese: Intesa Sanpaolo, 200 milioni di euro a Pirelli nel quadro del sustainable loand già annunciato dalla società (2)

- Il ruolo di Circular economy coordinator assunto da Intesa conferma la leadership della banca nei finanziamenti che accompagnano le imprese nella transizione al modello produttivo circolare. “Siamo lieti di affiancare Pirelli, gruppo leader a livello internazionale nel proprio mercato di riferimento, sulla strada che porta al raggiungimento degli importanti traguardi previsti dal suo Piano industriale, quali ad esempio le progressive riduzioni delle materie prime utilizzate e delle emissioni di Co2 nella filiera produttiva, nonché una maggiore resistenza e quindi un minor consumo degli pneumatici: proprio per sostenere tali iniziative il Gruppo Intesa ha già erogato 1,2 miliardi di euro a valere sul plafond da cinque miliardi dedicato esclusivamente agli investimenti in economia circolare, per un totale di 95 operazioni in Italia e all’estero”, ha detto Mauro Micillo, responsabile della divisione Corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo e amministratore delegato di Banca Imi. (Com)