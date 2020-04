India: Fmi prevede crescita dell’1,9 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita per l’India per l’anno fiscale 2021 (iniziato il primo aprile), all’1,9 per cento, dal 5,8 per cento stimato a gennaio. La correzione è dovuta all’epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento. La pandemia ha raggiunto il paese asiatico mentre la sua economia stava già rallentando, soprattutto a causa della debolezza del settore finanziario. Per l’anno fiscale 2020, appena concluso, l’organizzazione di Washington si aspetta un’espansione del 4,2 per cento, inferiore al cinque per cento stimato dal governo indiano. Nel 2022, invece, l’India dovrebbe tornare a crescere a un tasso alto, del 7,4 per cento. Le previsioni del Fondo, contenute nel rapporto semestrale “World Economic Outlook”, prospettano una contrazione globale del tre per cento, basandosi sull’ipotesi di un’attenuazione dell’emergenza sanitaria nel secondo semestre. (segue) (Inn)