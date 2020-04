India: Fmi prevede crescita dell’1,9 per cento nell’anno fiscale in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre istituzioni internazionali hanno già corretto al ribasso le previsioni per l’India. La Banca mondiale nel suo ultimo rapporto semestrale sulla regione dell’Asia meridionale (“South Asia Economic Focus”), pubblicato il 12 aprile, prevede una crescita compresa tra l’1,5 e il quattro per cento nell’esercizio in corso, 2020-21: l’estremità inferiore dell’intervallo corrisponde a una significativa diffusione dell’epidemia di coronavirus, mentre quella superiore a una situazione sotto controllo, in cui le misure di contenimento si siano dimostrate efficaci nell’evitare lo scenario peggiore. Secondo l’organizzazione, il rallentamento dovrebbe colpire soprattutto il settore dei servizi, ritardare il rilancio degli investimenti interni e acuire le preoccupazioni per il settore finanziario. La crescita dovrebbe comunque tornare al cinque per cento nell’esercizio 2022. (segue) (Inn)