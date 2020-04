India: Fmi prevede crescita dell’1,9 per cento nell’anno fiscale in corso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli istituti privati, le previsioni sono anche più pessimistiche. La banca di investimenti britannica Barclays si aspetta una crescita zero nell’anno solare 2020, contro la precedente stima del 2,5 per cento, e dello 0,8 per cento nel 2021. La banca d’affari statunitense Goldman Sachs prospetta un’espansione dell’1,6 per cento nell’anno fiscale in corso, 2020-21. L’agenzia di rating indiana Icra ipotizza un intervallo compreso tra il meno uno e il più uno per cento nell’anno fiscale 2021, con lo scenario peggiore basato su una riduzione del prodotto interno lordo del 10-15 per cento nei mesi aprile-giugno. Per lo stesso trimestre la società finanziaria giapponese Nomura ha quantificato la perdita di Pil nel -6,1 per cento. (Inn)