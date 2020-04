Imprese: Craxi condivide appello di 101 economisti contro eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefania Craxi, senatore di Forza Italia (FI) e vicepresidente della Commissione Affari esteri ha confermato di sottoscrivere idealmente l’appello al governo dei 101 economisti, di diverso orientamento e nazionalità, che chiedono all’esecutivo di non sottoscrivere l’accordo dell’Eurogruppo. "Non parliamo di pericolosi sfascisti ed estremisti o di nemici dell’Europa ma di personalità del calibro di Jean-Paul Fitoussi e James K. Galbraith, di illustri studiosi e accademici che insegnano nelle principali Università italiane e internazionali. C’è nelle loro riflessioni un tema più ampio che suggerisce un percorso strutturale innanzi l’eccezionalità di questa crisi nel mentre la risposta dell’Unione continua ad essere non insufficiente ma bensì inadeguata. Si vuole cambiare e costruire l’Europa unita correggendo le storture di questi anni? Bene, iniziamo dal riconoscere alla Bce compiti spettanti ad una vera Banca centrale", ha aggiunto. (segue) (Com)