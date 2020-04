Banche: Angelini (Bankitalia) sui prestiti, no a politica aggressiva dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I meccanismi concorrenziali devono continuare a funzionare anche in questo momento di crisi. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Paolo Angelini, durante un’audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario organizzata per presentare le iniziative avviate dalla task force per la liquidità del sistema bancario nel quadro dell’emergenza sanitaria in atto. “È molto importante assicurarci che non ci sia una politica di prezzi particolarmente aggressiva da parte delle banche: il rischio è quello di avere tassi di interesse sui prestiti molto bassi”, ha precisato. (Rin)