Pomezia: inseguimento contromano sulla Pontina e spari, arrestato uomo di 57 anni

- Dopo un inseguimento e l’esplosione di un colpo di pistola a scopo intimidatorio, i carabinieri di Pomezia sono riusciti ad arrestare un 57enne di Roma residente ad Arde, che ha tentato la fuga per evitare il controllo. E’ accaduto ieri sera alle 21 circa in via Catullo a Pomezia, in una zona nota per le attività di spaccio. I militari della radiomobile hanno notato una Opel Astra con un uomo alla guida e hanno tentato di effettuare il controllo. Il conducente ha accelerato ed è nato un inseguimento durato diversi chilometri. Il fuggiasco ha anche imboccato contromano la rampa di accesso alla Pontina ma è stato raggiunto e bloccato da un’altra unità dei carabinieri arrivata in rinforzo, in via Napoli ad Ardea, non lontano dalla sua residenza. Non potendo più fuggire, prima che i militari lo facessero scendere dall’auto, ha aperto il portaoggetti e i carabinieri all’esterno, ipotizzando che fosse armato, hanno esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio per poi immobilizzarlo e arrestarlo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nella perquisizione dell’auto, però, non sono stati trovati oggetti pericolosi, quindi non è chiaro cosa cercasse l’uomo nel portaoggetti. (Rer)