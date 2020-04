Ue: von der Leyen, prossimo Qfp diverso dagli altri, dovrà dare risposta europea a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Ue dovrà distinguersi dagli altri perché dovrà dare la risposta europea alla crisi del coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa dedicata alla crisi del coronavirus e alla risposta presente e futura all'emergenza. "Sottolineo lo stretto collegamento tra una ripresa di successo dalla crisi e l'efficacia della risposta economica. Abbiamo messo a disposizione i fondi significativi a sostegno dei sistemi sanitari, delle aziende, della vita in generale", ha detto. "Sono lieta dell'avallo dell'Eurogruppo la settimana scorsa delle proposte della Commissione, soprattutto della creazione di Sure per mantenere i posti di lavoro e dell'uso flessibile dei fondi di coesione. L'Eurogruppo ha stabilito che il prossimo Qfp avrà un ruolo fondamentale per la ripresa e sono d'accordo", ha aggiunto. (segue) (Beb)