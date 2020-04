Coronavirus: Cantalamessa (Lega), De Luca pensi meno all'audience e più ai campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente De Luca pensi meno all'audience e più alla salute dei cittadini campani. Pochi i tamponi in Campania in base al numero della popolazione". Lo ha dichiarato in una nota il deputato campano Gianluca Cantalamessa. "La nostra regione - ha proseguito - è ultima per numero di esami perché non ci siamo fatti trovare pronti. Una sanità impreparata e male organizzata. Vanificato il vantaggio sul virus. Prima i focolai nelle Rsa di Ariano Irpino e di Benevento, poi i casi all'ospedale di Pozzuoli e di Frattamaggiore. Oggi, purtroppo, assistiamo a nuovi casi di positività tra medici e infermieri: il primario e quattro infermieri di medicina interna al Monaldi di Napoli e il primario di pediatria nell'ospedale di Battipaglia. Questa è la sanità in Campania. Tante parole e poca sostanza. Lo ribadiamo da tempo: protezioni adeguate per tutti i medici e gli infermieri della Campania. È a rischio l'intero sistema sanitario regionale", ha concluso Cantalamessa. (Ren)