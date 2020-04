Banche: Angelini (Bankitalia), debito delle famiglie continua a crescere a ritmi normali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito delle famiglie sta continuando a salire da diversi anni, a ritmi generalmente normali. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Paolo Angelini, durante un’audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario organizzata per presentare le iniziative avviate dalla task force per la liquidità del sistema bancario nel quadro dell’emergenza sanitaria in atto. “Ci possono essere stati momenti in cui il debito si è ridotto, ma la crescita del credito al consumo e il rafforzamento dei debiti dovuti all’acquisto di abitazioni, che rappresenta un investimento sempre gradito dai cittadini italiani, hanno fatto sì che abbia continuano a crescere a ritmi normali”, ha detto. (Rin)