Milano: Intesa Sanpaolo illumina i suoi palazzi con led tricolori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca ha donato 100 milioni di euro per cure e ospedali attraverso un accordo con il Commissario straordinario e la Protezione civile; di questa donazione hanno beneficiato in particolare anche alcune strutture milanesi come l’Ospedale San Raffaele per la realizzazione di un secondo reparto di terapia intensiva da 10 posti letto dotato di sala operatoria da campo, l’Humanitas di Rozzano per la donazione di 15 ventilatori polmonari e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la realizzazione di 26 nuovi posti letto di terapia intensiva; 1 milione di euro per la ricerca scientifica sul Coronavirus attraverso il Fondo di Beneficenza. Inoltre, ha attivato una moratoria generale per il pagamento di mutui, prestiti e finanziamenti, stanziato rilevanti linee di credito e liquidità per le imprese, implementato coperture assicurative gratuite e soluzioni per favorire lo smart working. I palazzi milanesi che si vestono del tricolore saranno visibili dalle 20 a mezzanotte e dalle 5 alle 8 del mattino grazie all’impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale e sarà possibile per tutti ammirarli anche attraverso i canali social del Gruppo Intesa Sanpaolo. (Com)