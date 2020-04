Coronavirus: M5s, grande lavoro Inps, raggiunto obiettivo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato raggiunto un importante traguardo, grazie allo straordinario lavoro dell'Inps: come annunciato nei giorni scorsi infatti, a partire dal 15 aprile l'istituto guidato dal professor Tridico ha iniziato ad erogare i 600 euro di bonus sui conti correnti di oltre un milione e 800 mila lavoratori autonomi – circa il 50 per cento della platea totale - ed entro la fine della settimana toccherà a tutti gli altri. Lo dichiarano in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera. "Una grande risposta dell'istituto, che ha avviato il pagamento delle indennità per lavoratori autonomi e partite iva durante il ponte di Pasqua, grazie all'impegno di tutti i suoi dipendenti. Ci aspettano mesi difficili, è stato fatto solo un primo passo, ma è importante sottolineare come, nonostante le difficoltà e le sterili polemiche delle scorse settimane, l'Inps sia riuscita a sostenere uno sforzo enorme e garantire il pagamento nei tempi prefissati. Il sistema procede regolarmente e con tempi fortemente compressi rispetto all'ordinario e questo garantirà l'erogazione delle indennità a tutti anche per il mese di aprile", prosegue la nota. (Rin)