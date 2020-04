Banche: Angelini (Bankitalia) su finanziamenti a Pmi, approvazione è un conto, erogazione un altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione di un finanziamento è un conto, l’erogazione un altro. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Paolo Angelini, parlando della questione dei tempi di erogazione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (Pmi) da parte del Fondo centrale di garanzia durante la sua audizione di stamattina davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “Si tratta di un tema importante che stiamo già discutendo in seno alla task force, e faremo del nostro meglio per cercare di monitorare questo aspetto e garantire che i flussi di liquidità non si fermino”, ha detto, precisando che “per alcune delle misure previste dai decreti legge del 17 marzo e dell’8 aprile la parte discrezionale lasciata alle banche è molto modesta”. (Rin)