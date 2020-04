Roma: sorpresi a rubare in un bar aggrediscono i carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte, i carabinieri della stazione di Roma Città Giardino, con la collaborazione dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, hanno denunciato 2 persone, un romano di 42 anni e un dominicano di 26 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due, poco dopo le 2 di notte, sono stati sorpresi dalla pattuglia dei carabinieri mentre stavano cercando di rubare in bar tra via Val Cristallina e viale Tirreno. I ladri, in evidente stato di ebbrezza, hanno aggredito i militari per cercare di fuggire ma sono stati definitivamente bloccati dai militari. (Rer)