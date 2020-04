Coronavirus: Brasile, numero di infetti potrebbe essere quindici volte superiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando il numero di 1.124 decessi ufficiali e il valore aggiustato stimato della popolazione infetta, alla data dell'11 aprile, secondo gli studiosi, il numero di contagiati era di 104.368 persone, invece dei 6.836 casi segnalati. In base a questi numeri il numero dei contagiati sarebbe sottostimato del 93,45 per cento. Per elaborare la stima i ricercatori hanno costruito un modello utilizzando il numero di decessi segnalati come base per il calcolo. Gli scienziati hanno poi applicato il tasso di mortalità della Corea del Sud e adeguato i numeri alla piramide dell'età del Brasile. In base a questi numeri, il tasso di mortalità reale per il Brasile sarebbe dell'1,08 per cento, molto inferiore al 5,7 per cento registrato ufficialmente. (Brb)