Coronavirus: presidente commissione economica Parlamento Tinagli a "Il Foglio", il Mes può essere strumento utile per Italia

- E' ormai parola impronunciabile il Mes, tirata da una parte o dall'altra come speranza di salvezza o prova di alto tradimento. "E mi rincresce davvero, ma solo in Italia si alimenta questo dibattito distorto, pieno di pregiudizi e legato alla propaganda politica. La verità è che non siamo più isolati e che per la prima volta possiamo ottenere anche più di quanto mette a disposizione il Mes". E infatti Irene Tinagli, economista, eurodeputata del Pd/Siamo europei, che ha preso il posto di Roberto Gualtieri come presidente della commissione Econ, spiega a "Il Foglio" che l'Italia potrebbe ottenere più di quanto chiede. Il Mes è mutato e mette a disposizione trentasei miliardi di euro e ci sono le risorse del Sure, altri cento miliardi di euro, oltre a quelli della Bei che garantisce fondi per le aziende. "Non solo gli strumenti ci sono, ma siamo nella condizione di valutare con razionalità, e spero serenità, quale strumento migliore utilizzare. Voglio dire che oggi è prematuro scegliere. Siamo in fase di negoziazione. Un errore sarebbe accontentarsi". Insomma, dobbiamo servirci del Mes. "C'è qualcosa di ironico in tutto questo. Assistiamo al disconoscimento di chi ha contribuito a disegnarlo. E mi riferisco a tutti quei leader e partiti che oggi gridano allo scandalo. Sgomberiamo il campo. Il Mes c'era anche prima e, ora che le condizioni sono cambiate, potrebbe essere uno strumento utile" spiega la Tinagli che prova ad allargare l'orizzonte. (segue) (Res)