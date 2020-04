Coronavirus: presidente commissione economica Parlamento Tinagli a "Il Foglio", il Mes può essere strumento utile per Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta provando a vincere non tanto la gara del Mes, ma quella del Recovery fund, servendosi della sponda di Paolo Gentiloni e del lavoro del ministro Gualtieri: 'Quando parlo di Recovery fund mi riferisco a uno strumento ancora più consistente del Mes'. Quindi si lotta ancora per gli Eurobond. "Si lotta per un fondo corposo che sostenga l'economia dell'Unione con strumenti che siano più incisivi e convenienti possibile. Vedremo con quale forma e nome. Ma ricordiamo che anche le risorse del Mes arrivano da emissione di bond europei, così come quelle di Sure e quelle della Banca per gli investimenti. Solo per precisare che non si parte da zero. In Italia c'è un dibattito avvelenato che ci impedisce di ragionare con razionalità". E bisogna sfatare anche l'idea della nazione sola contro tutti. "Siamo capofila insieme alla Francia. E poi ci sono Spagna, Belgio, Lussemburgo, oltre a Portogallo, Grecia, Irlanda, Slovenia: una bella e corposa alleanza. E' falso dire che in Europa non è cambiato nulla in questi dieci anni", dice il presidente che a sinistra ha sempre mantenuto una posizione indipendente e che mai è scaduta nella rissa. (segue) (Res)