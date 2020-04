Coronavirus: presidente commissione economica Parlamento Tinagli a "Il Foglio", il Mes può essere strumento utile per Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non cedo certo adesso. Ma come non rimproverare ai sovranisti le loro contraddizioni? Non si rendono conto che alla logica del `prima gli italiani', in Germania corrisponde quella del `prima i tedeschi', in Olanda `prima gli olandesi' eccetera. Questa è esattamente la logica che frena l'Europa, che impedisce la solidarietà che poi invocano". L'emergenza sanitaria ha naturalmente svegliato tutti gli egoisti del continente. "Io sono del parere che l'epidemia sta dimostrando il contrario: che abbiamo bisogno dell'Europa e che nessuno si salva da solo. Pensi a dove saremmo oggi senza la Bce e il suo effetto stabilizzatore..." replica il presidente che in passato ha anche scritto il saggio di successo 'La Grande ignoranza', testo sulla crisi della politica. Commissari, task force... L'ultima è quella guidata da Vittorio Colao. "L'aggiunta di competenze può solo fare piacere. Anche se so per esperienza che presentano rischi e sfide... Bisogna precisare quali sono i reali poteri di Colao. Fino a che punto le decisioni saranno prese in esame dal governo. Diciassette mi sembra un numero importante che presenta problemi di coordinamento, specie da remoto". Quanto al vertice decisivo del 23 aprile, la riunione dei capi di stato, "il lavoro di Gentiloni e Gualtieri ci ha permesso di uscire dall'emarginazione. Le modifiche del Mes sarebbero state impensabili con il governo precedente. Non isoliamoci adesso. Conte deve alzare la posta ma senza far saltare tutte le alleanze e il compromesso. Finora Gualtieri gli ha fatto un ottimo assist. Adesso deve andare a rete", ha concluso Tinagli. (Res)