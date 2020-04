Coronavirus: Brunetta, da governo 400 miliardi con decreto liquidità? Sono di meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disponibilità economica messa in campo dal governo con il decreto liquidità alle imprese non è di 400 miliardi ma molto di meno. E' quanto sostiene il deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale su "Milano Finanza". "Attraverso due comunicati - scrive Brunetta - la Commissione europea ha reso noto di aver approvato lo schema di aiuti finanziari varato dal governo italiano per fronteggiare la crisi economica che stanno attraversando le imprese e il mondo del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, liberi professionisti). Come si legge nei testi della Commissione, il decreto liquidità è stato approvato nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo ed emendato il 3 aprile, il Temporary Framework che deroga alla disciplina di base sugli aiuti di Stato contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e suoi successivi regolamenti". (segue) (Rin)