Coronavirus: Brunetta, da governo 400 miliardi con decreto liquidità? Sono di meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In verità, prosegue Brunetta, "il quadro europeo avrebbe consentito di ottenere l'autorizzazione con garanzie statali del 100 per cento su finanziamenti fino a 800 mila euro, ma il governo italiano ha scelto di non sfruttare per intero questa possibilità a favore delle pmi. Subito dopo l'emanazione dei due comunicati, l'Abi (Associazione bancaria italiana), con lettera circolare diffusa a tutti gli associati, ha comunicato alle banche l'autorizzazione della Commissione, condizione necessaria per rendere operative le importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese. Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea. L'Abi ha ricordato, tra le altre cose, che l'autorizzazione della Commissione rappresenta un importante passaggio propedeutico per la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all'art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di garanzia pmi) del Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020". (segue) (Rin)