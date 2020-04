Coronavirus: Brunetta, da governo 400 miliardi con decreto liquidità? Sono di meno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Brunetta, "sarebbe interessante un confronto serio sul fatto che una settimana fa il governo ha illustrato con grande enfasi garanzie in grado di movimentare 400 miliardi di liquidità, mentre, andando a leggere con attenzione l'articolato del decreto, ne stava mettendo in campo molti di meno. L'art. 1 co. 14 del decreto liquidità stanzia 1 miliardo e, come precisato dalla norma stessa e dalla Relazione tecnica all'art. 2, tale Fondo riguarda sia l'attività temporanea fino a un massimo dei primi 200 miliardi, sia l'attività a regime, fino a un massimo dei secondi 200 miliardi". (Rin)