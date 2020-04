Economia: Angelini (Bankitalia), fabbisogno liquidità aggiuntivo per le imprese potrebbe raggiungere 50 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto conseguenze che hanno modificato profondamente il contesto economico e finanziario nazionale rispetto alla situazione registrata fino allo scorso febbraio. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Paolo Angelini, durante un’audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario organizzata per presentare le iniziative avviate dalla task force per la liquidità del sistema bancario nel quadro dell’emergenza sanitaria in atto. “Con l’arrivo dello tsunami che tutti conosciamo, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, che viaggiava intorno ai 20 punti base, è arrivato il 17 marzo a 320: un aumento che è stato in parte ridimensionato dai programmi di acquisto avviati dalla Banca d’Italia e dalla Banca centrale europea”, ha detto Angelini, aggiungendo che a marzo è stata stimata una contrazione della produzione industriale pari al 15 per cento. (segue) (Rin)