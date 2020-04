Economia: Angelini (Bankitalia), fabbisogno liquidità aggiuntivo per le imprese potrebbe raggiungere 50 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del Covid-19 ha quindi modificato profondamente una situazione che, fino allo scorso febbraio, dava segni di miglioramento nonostante “un contesto di luci e ombre”. “Il livello del Pil precedente la crisi del 2008-2009 non era stato ancora recuperato e si registrava da vari trimestri una stagnazione economica, ma le condizioni finanziarie di famiglie e imprese erano migliorate rispetto agli ultimi anni”, ha detto Angelini, sottolineando che “le banche avevano superato una fase di difficoltà rafforzando i propri bilanci”. Era stato infatti registrato un calo dell’indebitamento delle famiglie, mentre per le imprese gli indicatori erano “tornati al livello precedente la crisi nonostante alcune perdurate debolezze: primo fra tutti la leva finanziaria, di dieci punti percentuali inferiore rispetto al livello precedente la crisi”. Miglioramenti erano stati registrati anche sul fronte delle banche, il cui “capitale era quasi raddoppiato rispetto ai livelli precedenti il 2008-2009, mentre i crediti deteriorati erano scesi a fine 2019 al 3,3 per cento dopo un picco del 9,8 per cento nel 2015”. (Rin)