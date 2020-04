Congo-Kinshasa: si ribalta imbarcazione nel fiume Lumbembe, almeno 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono morte in un naufragio avvenuto lunedì scorso nel fiume Lumbembe, nel centro della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo ha dichiarato il governatore della provincia di Kasai, Dieudonné Pieme, nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri. “Abbiamo recuperato dieci corpi. La nostra ricerca continua per trovare altri corpi, ma dato il livello delle acque non c'è speranza di trovare sopravvissuti”, ha detto il comandante della polizia di Nsumbula, Franck Mbuta. L’imbarcazione, con più di 20 persone a bordo, si è ribaltata probabilmente per il sovraccarico. Incidenti simili sono abbastanza frequenti nella Rdc, dove ci sono pochissime strade percorribili e i viaggi sono spesso effettuati attraverso il fiume Congo e i sui suoi affluenti e sui laghi a bordo di imbarcazioni sovraccariche. (Res)