Repubblica Ceca: coronavirus, allentamento restrizioni graduale tra 20 aprile e 8 giugno

- Il governo ceco ha rivelato un piano per il graduale allentamento delle restrizioni messe in atto nella lotta alla diffusione del coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk", precisando che il piano si dividerà in 5 fasi tra il 20 aprile e l'8 giugno. Le prime attività a poter riprendere già a partire dal 20 aprile sono quelle di agricoltori, artigiani e rivenditori di auto usate, ma sempre nel rispetto di norme igieniche stringenti. Seguiranno le autoscuole, le palestre e le attività commerciali che occupano spazi fino a 1.000 metri quadrati, che potranno riaprire dal 12 maggio. Ristoranti e caffè con dehors, musei, gallerie e saloni di parrucchieri riprenderanno le loro attività dal 25 maggio. I centri commerciali più grandi e i locali privi di dehors riapriranno per ultimi, ovvero l'8 giugno. Il governo si riserva modifiche a questa tabella di marcia a seconda dell'evoluzione dell'epidemia di coronavirus nelle prossime settimane. (Vap)