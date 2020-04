Ue: Bernini (Fi) su Mes, problema è governo diviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell'attuazione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è che il governo è diviso: lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso di ‘Agorà’. “Pensare di usare il vecchio Mes assolutamente no. Un Mes che preveda un vincolo di destinazione sulle spese sanitarie e con 36 miliardi da dare all’Italia rispetto ai 14 già versati sì, ma andranno lette minuziosamente anche le virgole perché non si può firmare nulla al buio. La mia preoccupazione però è un’altra: come condurrà il governo italiano le trattative avendo al suo interno chi è favorevole al Mes e chi non lo è affatto?”, ha aggiunto Bernini. “Quando il 23 aprile si andrà al Consiglio d’Europa – ha aggiunto Bernini – che cosa si dirà: ‘Si Mes o no Mes’?. Il problema è la posizione dell’Italia, che deve essere forte e unica e soprattutto credibile per poter condurre la giusta trattativa. Finché nel governo c’è chi è oltranzista nel rifiutare il Mes e chi è favorevole ci rimetteremo tutti”. (Com)