Coronavirus: Scalfarotto a "La Stampa", non c'è export senza produzione

- Non c'è export, senza produzione: questa semplice formula secondo il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, è la chiave della riapertura del sistema industriale italiano. Il sottosegretario agli Esteri, esponente di Italia Viva, in un'intervista a "La Stampa" definisce "lodevole" la scelta del titolare della Farnesina Luigi Di Maio di far partire i tavoli sull'export "anche se forse non avremmo dovuto aspettare il virus e avremmo dovuto farlo ben prima". "Il tavolo della moda - ha detto, che conosco bene perché l'ho presieduto quando ero sottosegretario allo Sviluppo economico, non si riunisce dai tempi del governo Gentiloni. Eppure è uno dei settori trainanti dell'economia italiana. Ma qui bisogna essere onesti fino in fondo. Design, moda, acciaio: rischiamo di vederci sottrarre clienti e quote di mercato da Paesi concorrenti dove la produzione non si è fermata nonostante il virus abbia colpito anche lì. Questo è il punto. Per capirlo va invertito il ragionamento: se manca il prodotto, cosa vendiamo all'estero? Noi dobbiamo, in condizioni di sicurezza, rimettere le imprese della seconda manifattura di Europa nella posizione di poter riaprire le proprie attività. Il genio italiano che sta dietro il Made in Italy sta nelle capacità di trasformare le materie prime in un prodotto che tutto il mondo vuole comprare. Ma questo è un momento epocale che rimette in discussione i nostri schemi. Glielo dice un grande tifoso dell'export: poiché anche i nostri clienti all'estero sono in difficoltà, noi dobbiamo essere più attenti di prima alla domanda interna, che si rilancia già semplicemente facendo riaprire le imprese ed evitando che le persone perdano lavoro e reddito". (segue) (Res)