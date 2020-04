Coronavirus: Scalfarotto a "La Stampa", non c'è export senza produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che la convocazione di questi tavoli da parte del ministro Di Maio stia a significare che finalmente il M5S è venuto sulle nostre posizioni - ha dichiarato il sottosegretario. Finora di fronte alle sollecitazioni delle aziende da parte del governo c'è stato solo grande silenzio, a parte noi di Italia Viva". A suo modo di vedere, "nessuno pensa che l'economia venga prima della salute. Ma far ripartire l'Italia è un imperativo altrettanto categorico con il quale va trovato un equilibrio". Scalfarotto ha quindi difeso la posizione del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, per rilanciare l'economia evidenziando che "si è fatto portatore di una esigenza giusta al momento giusto. Lui sostiene, e io sono d'accordo, che è proprio nel momento della stasi che serve un pensiero lungo - ha dichiarato -. Proprio mentre l'Italia era ferma bisognava cominciare a pensare al fatto che saremo presto in una terra di mezzo, quella che c'è tra l'uscita dal lockdown e la sconfitta del virus. Per poter sopravvivere nella terra di mezzo, nell'attesa che il virus sia debellato, dobbiamo attrezzarci con nuove idee". (segue) (Res)