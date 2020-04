Coronavirus: Scalfarotto a "La Stampa", non c'è export senza produzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scalfarotto sostiene che è insostenibile rimanere così per un anno, un anno e mezzo, fino a quando il vaccino arriverà in commercio. "Come ha detto Mario Draghi davanti a questa crisi dobbiamo ulteriormente indebitarci, ma questo nuovo debito non può essere fine a sé stesso: serve a fare in modo che l'economia possa restare in vita", ha dichiarato. "Ci sono filiere a un passo dal disastro assoluto - ha proseguito Scalfarotto -. Prendiamo la moda. Sono 100 miliardi di fatturato. Abiti, scarpe, accessori, hanno una lunghissima gestazione. Star fermi oggi può comportare un ritardo di tre stagioni sulle collezioni. Altro esempio: l'acciaio. Come fai a tenerlo fermo se è presente ovunque, anche nei macchinari che servono a produrre ogni altra cosa? La lotta al Covid 19 sta riproponendo con vigore l'antico confronto tra chi ha una concezione salvifica dello Stato nell'economia, come il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che evoca un nuova Iri e che nazionalizza Alitalia, e chi invece pensa che lo Stato non debba fare l'imprenditore ma, usciti dall'emergenza, tornare a essere il regolatore del mercato. Non credo che elargire sussidi sia la ricetta: c'è qualcuno che lo pensa, anche da prima del virus. Io già da allora pensavo che quello che serve è il lavoro". (Res)