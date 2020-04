Difesa: Guerini, Forze armate svolgono ruolo importante per fronteggiare l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate stanno svolgendo un ruolo importante in questo sforzo collettivo che il paese sta realizzando per fronteggiare l’emergenza del Covid-19. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’intervista a “Uno Mattina”. “Abbiamo lavorato sin dall’inizio per trasportare materiale sanitario e persone dall’estero verso l’Italia e da qualche settimana contribuiamo alla distribuzione del materiale di protezione individuale, ventilatori e altro materiale dalla centrale di Pratica di Mare a tutte le regioni”, ha detto Guerini, ricordando che sono presenti “circa 20 siti di stoccaggio in tutto il territorio nazionale”. “Stiamo svolgendo attraverso il dispositivo di Strade sicure, e in concorso con le forze di polizia, l’attività di controllo del territorio, facilitata dal comportamento responsabile dei nostri cittadini”, ha aggiunto il ministro, secondo cui a parte qualche caso di violazione, la popolazione ha mostrato un segno “di grande dignità e responsabilità che aiuta il lavoro che stiamo svolgendo”. Infine, il ministro ha ricordato che sono oltre “300 i medici e gli infermieri militari impegnati a supporto del servizio civile, presenti in tutto il paese e in particolare nelle zone più colpite”. “Diamo una mano anche realizzando ospedali da campo a supporto degli ospedali civili”, ha detto Guerini, sottolineando questo sforzo è merito del “contributo degli uomini e delle donne delle Forze armate che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo e l’impegno che ci stanno mettendo”. (Res)