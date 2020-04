India: coronavirus, dal 20 aprile potranno riprendere alcune attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’India ha emesso oggi delle nuove linee guida che prevedono un allentamento delle misure di contenimento del coronavirus a partire dal 20 aprile. Il provvedimento sarà attuato dagli Stati e dai Territori dell’Unione in conformità con le disposizioni generali sul blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, in vigore fino al 3 maggio, e con l’esclusione delle “zone rosse”. L’obiettivo dichiarato dal governo è “dare sollievo agli agricoltori, ai lavoratori e ai salariati a giornata”. La principale novità è l’autorizzazione a operare per le industrie delle aree rurali; le industrie manifatturiere delle zone economiche speciali e orientate all’esportazione; quelle che producono beni essenziali, come cibo, farmaci, attrezzature sanitarie, prodotti informatici e materiali da imballaggio e per l’edilizia; quelle che richiedono continuità di processo, nonché per i settori della produzione mineraria e petrolifera. (segue) (Inn)