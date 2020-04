India: coronavirus, dal 20 aprile potranno riprendere alcune attività produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della pesca e quello dei prodotti lattiero-caseari saranno pienamente funzionanti: saranno permesse le attività di pesca, acquacoltura, alimentazione e manutenzione, raccolta, lavorazione, imballaggio e commercializzazione. Nelle piantagioni di tè, caffè e albero della gomma potrà essere impiegato il 50 per cento della forza lavoro. Sarà consentito lo svolgimento dei servizi forniti da lavoratori autonomi come gli elettricisti, i tecnici informatici, gli idraulici, i meccanici e i falegnami. Potranno operare le società del commercio elettronico, con i loro mezzi e corrieri. Potranno aprire senza limitazioni di orari negozi di generi alimentari, articoli per l’igiene e altri beni di prima necessità, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Potranno essere aperti anche i ristoranti sulle autostrade. (segue) (Inn)