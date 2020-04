Scuola: Carta del docente, ecco quali sono gli acquisti autorizzati in base alle nuove faq del Miur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione ha prorogato fino al 31 luglio 2020 la possibilità, per il personale docente, di acquistare gli strumenti informatici utili alla didattica a distanza. Si tratta, ad esempio, di dispositivi quali webcam, microfoni, penne touch screen. Di concerto, sul sito ufficiale dell'applicazione Carta del docente, sono state anche aggiornate le faq per consentire ai fruitori del servizio di avere informazioni complete sull'utilizzo del bonus. La Carta del Docente consente “l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale” in base alla legge 107/2015. Si tratta di acquisti che devono essere attinenti le discipline insegnate dall'insegnante. Carta del docente consente l'acquisto di hardware ed in particolare permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali" si legge sul sito. Di conseguenza, sono acquistabili i seguenti dispositivi: personal computer, notebook, palmari, e-book reader, tablet, strumenti di robotica educativa.Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi funzionali ai fini promossi dalla Carta. Dall'11 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 è ammesso comunque l’acquisto di dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale anche per organizzare la didattica a distanza e dunque, sono acquistabili webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Non è possibile, invece, la sottoscrizione di un abbonamento adsl in quanto è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l’accesso alla rete internet. "Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente" si legge sul sito ufficiale.(Rin)